As primeiras declarações de Xavi enquanto treinador do Barcelona

Em declarações aos canais oficiais do Barcelona, Xavi Hernández falou sobre o regresso ao Barcelona, agora para treinar a equipa. [vídeo Twitter FC Barcelona]

"O sentimento por este clube é muito forte e é um sonho tornado realidade. Estou muito feliz por estar de volta a Barcelona e quero começar a trabalhar o mais depressa possível. Penso que o clube fez um grande esforço e o Al Sadd também. Fomos todos na mesma direção para que pudéssemos fechar o negócio. Iremos treinar muito e competir bem. É um enorme desafio, mas estou muito feliz e muito grato ao Barça", vincou o espanhol.

"Estamos no Barça e o que eu vivi toda a minha vida no Barça foi a excelência. Tentaremos estar o mais perto possível de vencer, competir e lutar por tudo. Obviamente, o objetivo é jogar bem. Também amadureci e é evidente que, como treinador, é preciso tomar decisões que por vezes o jogador não gosta. Eu gosto de ter a posse da bola, de atacar.... Para ser protagonista com a bola... e como treinador sofro ainda mais se não tivermos a bola", admitiu.