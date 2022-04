As polémicas palavras do treinador Abel Braga sobre o Flamengo

O Flamengo foi derrotado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca e esta sexta-feira Abel Braga deixou uma provocação ao clube que tem Paulo Sousa como treinador. Insatisfeitos pela perda de dois títulos nesta temporada desportiva, vários adeptos do Flamengo protestaram, esta sexta-feira, à porta do centro de treinos do clube brasileiro, contra o desempenho da equipa orientada pelo treinador português. Abel Braga aproveitou e mandou uma "alfinetada". "Preocupa-me que tenhamos causado um pouco de dano. O Ninho (centro de treinos) está a ser invadido. Desculpa, eles que se f...", afirmou, provocando uma gargalhada geral.