Tensão na saída de Koeman de Camp Nou levou o Barça a reagir em comunicado

O Barcelona foi derrotado (1-2) no clássico com o Real Madrid, resultado que deixou Ronald Koeman com vida ainda mais difícil no clube catalão. O treinador foi alvo da contestação por parte dos adeptos quando saía de Camp Nou, com insultos e gestos obscenos à mistura. "O Barcelona condena publicamente os atos de violência que o nosso treinador experienciou quando deixava Camp Nou. O clube vai tomar medidas disciplinares e de segurança para que estes atos infelizes não voltem a acontecer", informou o Barça.