Milão está coberta de neve por estes dias, mas Arturo Vidal não tem problemas em fazer-se à estrada com o seu fiel Fiat Panda. No Instagram, o médio do Inter partilhou um vídeo em que aparece a conduzir o carro numa carro cheia de neve. "O Pandita não falha!!! A deixar marca por onde passa", escreveu o chileno.