Diego colocou um ponto final na carreira de futebolista profissional. O ex-médio do FC Porto, 37 anos, saiu ao minuto 57 do encontro entre Flamengo e Avaí (1-2), referente à última ronda do Brasileirão, num momento carregado de emoção e reconhecimento por parte de adeptos, companheiros e até adversários.