Buenos Aires é, por estes dias, uma das cidades mais animadas no Mundo. As ruas estão cheias de gente a toda a hora desde domingo, dia em que a Argentina conquistou o Mundial'2022. Esta terça-feira, quando o autocarro com a seleção percorreu as ruas da capital, ocorreu um momento curioso: um adepto "mudou" os nomes das ruas, utilizado papel autocolante para batizar uma delas, que agora é a "Avenida Lionel Messi".

Algo semelhante aconteceu em San Martín, terra natal de Enzo Fernández, médio do Benfica.