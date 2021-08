Um árbitro num jogo nas Honduras sacou de uma pistola para afugentar os invasores de campo, em La Jigua, Copán. O desagrado dos adeptos terá sido despoletado depois de um alegado penálti não assinalado a favor da equipa que perdeu, já perto do final do encontro. O juiz da partida socorreu-se então da arma e os jogadores e adeptos desmobilizaram rapidamente. A identidade do árbitro e das equipas não é conhecida.