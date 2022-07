O conhecido árbitro internacional Oividiu Hategan sofreu um ataque cardíaco a 27 de março e no sábado voltou a um jogo, mas desempenhando as funções de videoárbitro. O romeno esteve no Cluj-Sepsi (1-2), da Supertaça daquele país, e no final, aquando da entrega das medalhas à equipa de arbitragem, foi ovacionado e acarinhado por todo o estádio, não conseguindo conter a emoção. [vídeo FRF.TV]