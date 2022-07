No início de novembro, Sequeira sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Oito meses depois, o lateral-esquerdo voltou a competir, ainda que num particular, e foi particular na vitória do Braga (6-2) sobre a Oliveirense. Veja o vídeo e confira as declarações do jogador arsenalista.

Leia também Internacional Laporta confirma proposta do Barcelona por Lewandowski: "Estamos a aguardar" O presidente do clube catalão agradeceu o esforço que Lewandowski, melhor jogador mundial para a FIFA em 2020 e 2021, tem efetuado no sentido de se transferir para Barcelona, manifestando-se convencido que o Bayern Munique "valorizará" a oferta