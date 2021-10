Lorenzo Pellegrini, capitão da formação comandada por José Mourinho, dirigiu-se na quinta-feira, no final da partida, aos adeptos do clube italiano presentes na Noruega, onde viram a pesada goleada diante do Bodo/Glimt, por 6-1, em jogo da Conference League. O internacional italiano preparava-se para oferecer a sua camisola quando viu a mesma ser recusada pelos adeptos romanos, tristes e chateados com a derrota. [Vídeo via Twitter]