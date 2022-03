Apoio não falhou e jogadores agradeceram aos adeptos do Sporting

Jogadores do Sporting aproximaram-se da zona do Etihad Stadium onde estavam os adeptos do Sporting para agradecer o enorme apoio que receberam na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Apesar do resultado trazido de Lisboa.

