O Barcelona perdeu na quarta-feira a Supertaça espanhola para o Real Madrid, por 3-2, mas apenas após prolongamento (verificou-se o 2-2 no marcador no final dos 90 minutos). No entanto, após a partida, o presidente Joan Laporta fez questão de se deslocar ao balneário da formação "blaugrana" para se mostrar orgulhoso na exibição da equipa e dizer-se esperançoso de um futuro de sucesso. Veja e ouça a palestra do líder máximo do Barça. [Vídeo via FC Barcelona]