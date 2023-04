No sábado, durante o FC Porto-Santa Clara, um jovem apanha-bolas dos dragões viu um alívio de Otávio acertar-lhe em cheio na cabeça. No momento, o internacional português pediu desculpa ao menino. Mas na manhã desta terça-feira, Gonçalo teve mesmo a oportunidade de estar com o médio e com os restantes jogadores e elementos da equipa técnica. Veja o vídeo.