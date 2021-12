Afonso Brito, jovem da formação do FC Porto que esteve no clássico na função de apanha-bolas, foi lesto a devolver uma bola a Manafá que permitiu um lançamento rápido para a jogada em que se construiu o primeiro golo dos dragões frente ao Benfica (3-1). No final, o jovem conversou com Sérgio Conceição. Veja o vídeo.