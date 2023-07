Avançado paraguaio ajudou o Libertad a vencer por 2-1, na primeira mão do play-off da Taça Sul-Americana, diante do Tigre. Já depois do também ex-Benfica Melgarejo ter faturado, Tacuara entrou a pouco mais de 10 minutos do final e ainda foi a tempo de, com um cabeceamento, fazer um golo importante para a sua equipa [vídeo CONMEBOL Sudamericana]

