Aos 35 anos marca de pontapé de baliza e pode entrar no Guinness. Veja o golo

Leandro Requena, guarda-redes argentino do Cobresal (Chile), de 35 anos, marcou no fim de semana o seu primeiro golo da carreira, contra o Colo Colo. E trata-se de um golo que o pode levar direto ao livro dos recordes do Guinness. Foi de pontapé de baliza e segundo a medição da TNT Sports Chile, a bola percorreu 101 metros. O atual recorde de golo mais distante (homologado) pertence ao guarda-redes galês Tom King, com 96,01 metros, numa partida da League Two de Inglaterra, também de pontapé de baliza (a bola estava mais adiantada e as medidas do campo podem favorecer Leandro Requena). [Vídeo TNT Sports Chile]