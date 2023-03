Mais uma vez, Antonio Conte, treinador do Tottenham, viajou a casa num voo de baixo custo (low-cost), da Ryanair, isto apesar de auferir um salário de 16 milhões de euros por ano. Foi esta segunda-feira para uns dias de folga em Itália, após o empate do Tottenham com o Southampton. Conte é um fã desta companhia aérea e há muito que viaja com a Ryanair. Como um cidadão comum.