Um homem - refugiado cristão sírio - feriu quatro crianças e um adulto num ataque com uma faca a um parque infantil em Annecy, no sudeste de França, esta quinta-feira. O antigo jogador do Liverpool, Anthony Le Tallec, estava no parque e contou o que viu.

No vídeo, Anthony Le Tallec recorda que estava a correr junto do lago, em Annecy, quando foi surpreendido por pessoas a correr em sentido contrário ao habitual, vendo depois o suspeito a tentar escapar à polícia. Um relato na primeira pessoa.