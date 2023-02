Estádio do Newcastle respeitou um minuto de aplauso em memória do antigo jogador do FC Porto, que passou cinco temporadas no Newcastle. Com o emblema histórico da Premier League, canhoto, vítima no sismo que atacou a Turquia e a Síria, realizou 121 partidas e marcou oito golos [vídeo Eleven Sports].

