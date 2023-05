O Manchester United perdeu esta quinta-feira por 0-1 em casa do Brighton, num jogo em atraso da 28.ª jornada da Premier League que só ficou decidido no último minuto da compensação. Aos 68 minutos, Antony perdeu a cabeça após o fiscal de linha não ter marcado falta numa disputa, reclamando com o árbitro e entrando em conflito com Lewis Dunk [vídeo - Twitter/Eleven Sports].

