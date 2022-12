No âmbito da campanha Deixa a Tua Marca, Rúben Amorim, Frederico Varandas e Hugo Viana marcaram presença na Associação Sol - que apoia crianças infetadas pelo vírus da Sida e suas famílias -, num momento registado em vídeo e divulgado pelo Sporting nas redes sociais. As prendas foram muitas, proporcionando um dia que as crianças tão cedo não irá esquecer.