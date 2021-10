Cerca de 200 pessoas, amigas de Paulo Correia - o jovem que morreu após uma agressão junto de uma discoteca na Baixa do Porto - juntaram-se esta terça-feira, junto ao Estádio do Dragão, onde o estudante em engenharia mecânica costuma assistir aos jogos da sua equipa do coração, o FC Porto. [vídeo Twitter Didit24]

Recorde-se que Paulo Correia, de 23 anos, foi espancando no sábado à noite no Porto, tendo morrido esta segunda-feira no Hospital Santo António.