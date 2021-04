Alunos de uma escola de Seia unem-se para uma homenagem a Alfredo Quintana

Alunos do 7.º ano de escolaridade de uma escolha de Seia fizeram uma homenagem a Alfredo Quintana, através de um vídeo elaborado no âmbito das aulas de Cidadania e Desenvolvimento (no regime de ensino à distância). "Mobilizou-se uma turma em que há alunos de diferentes nacionalidades, etnias e culturas, sentiram-se também as dificuldades e limitações, mas que não constituíram barreira para o cumprimento do desafio. Mostrar que nos podemos unir em torno de uma causa comum, neste caso uma homenagem a alguém muito especial, ultrapassando obstáculos", pode ler-se na descrição colocada no Youtube.