Alex Ferguson "intimida" Ryan Reynolds e Rob McIlhenney. Assista ao vídeo

O Wrexham, clube galês detido pelos atores norte-americanos Ryan Reynolds e Rob McIlhenney e que está na luta para subir à quarta divisão inglesa, anunciou na segunda-feira que vai realizar um jogo particular frente ao Manchester United no dia 25 de julho, em San Diego, nos Estados Unidos. O anúncio contou com a presença do lendário Alex Ferguson, que teve uma interação hilariante com os donos do Wrexham.

No vídeo em questão, a dupla de Hollywood participa numa videochamada com o lendário treinador escocês, que nunca chega a dizer uma palavra, algo encarado pelos atores como uma das suas "táticas de intimidação".

A dada altura, Ryan Reynolds entra em pânico e decide inventar uma desculpa para terminar a chamada. No escritório de Ferguson, quando uma secretária lhe pergunta como correu a conversa com os donos do Wrexham, o antigo técnico revela: "Eles estiveram sem som o tempo todo. Não ouvi nada".