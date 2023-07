Alan Ruiz, médio que representou o Arouca na última temporada, vai reforçar o Sport, da segunda divisão do Brasil. E na madrugada desta terça-feira chegou ao aeroporto de Recife. Lá, tinha algumas dezenas de adeptos do Sport que esperavam... Diego Souza, ídolo do clube que também tem sido associado àquele emblema. Apesar de não ter sido o reforço esperado, os fãs brasileiros aproveitaram o momento e fizeram uma grande festa com o jogador argentino.