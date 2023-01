Cristiano Ronaldo deverá fazer no domingo (17h30 de Portugal) a estreia no campeonato saudita - a estreia naquele país foi na quinta-feira, num jogo particular diante do PSG, pela Riyah Season. O Al Nassr recebe o Al Ettifaq e Cristiano Ronaldo "está pronto", garante o clube. "O mundo inteiro está à espera. No domingo, todos os olhos estão em Ronaldo, que fará a estreia pelo Al Nassr", vincam os sauditas.