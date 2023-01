Al Nassr mostra bastidores da estreia oficial de Cristiano Ronaldo. Confira

Cristiano Ronaldo fez a estreia oficial pelo Al Nassr no domingo.

Cristiano Ronaldo fez a estreia oficial pelo Al Nassr no domingo, sendo capitão e titular na vitória caseira da equipa saudita diante do Al Ettifaq (1-0), em que o ex-Benfica Anderson Talisca apontou o único golo do jogo.

Esta terça-feira, o novo clube de CR7 mostrou vários momentos dos bastidores da partida, incluindo a mensagem em português que se pôde ler nas bancadas do Mrsool Park: "Vamos".

De resto, também são vistos alguns adeptos no recinto do Al Nassr com camisolas e cachecóis do Sporting, para além da bandeira de Portugal.

