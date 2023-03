Al Nassr celebrou feito de Cristiano Ronaldo pela Seleção e até bolo houve

Cristiano Ronaldo passou a ser o jogador com mais internacionalizações da história, no jogo entre Portugal e o Liechtenstein, de qualificação para o Euro'2024. O jogador português chegou aos 197 jogos pela Seleção portuguesa e, dias depois, fez mais um, frente ao Luxemburgo. Já de volta ao Al Nassr, o avançado português teve um bolo para celebrar o marco histórico. "Hoje celebramos um recorde e um aniversário. O recorde do mais internacional jogador da história. E o aniversário de um talentoso jogador saudita []Abdul Ghareeb", lê-se na mensagem do emblema saudita.

O recorde pertencia a Bader Al-Mutawa, do Kuwait.