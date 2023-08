Jorge Jesus foi protagonista de um insólito episódio no final do Al Hilal-Al Ittihad, aparentemente com um membro da sua equipa técnica.

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus e com Rúben Neves a titular, venceu este sábado por 3-1 em casa do Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo e que teve Jota no onze inicial, passando às meias-finais da Liga dos Campeões árabe.