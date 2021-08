As imagens já circulavam há vários meses em portais especializados na divulgação antecipada de camisolas, mas só esta sexta-feira o Ajax confirmou o lançamento do terceiro equipamento em homenagem a Bob Marley, cantor jamaicano que faleceu em 1981, cuja canção "Three Little Birds" funciona como uma espécie de hino não oficial em dias de jogo do clube holandês. Ora espreite.