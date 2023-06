Pablo Aimar foi uma dos participantes no jogo de homenagem a Juan Román Riquelme que se realizou no estádio do Boca Juniores, na noite de domingo. E no balneário todos os atletas tinham disponível um par de chinelos do Boca Juniors, mas o ex-Benfica, um ídolo no rival River Plate, disse logo que não os iria usar. "Estão aí, estão. Se vou usá-los? Não, não vou. Tomo banho de chuteiras", referiu o agora treinador de futebol.