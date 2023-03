Sergio Aguero, um amigo muito próximo de Lionel Messi (La Pulga é padrinho do filho de Aguero), disse, durante uma transmissão da Kings League, que Joan Laporta, presidente do Barcelona, deve "fazer um esforço" para levar o avançado do PSG para Camp Nou. "Messi 'nasceu' em Barcelona, acho que se deve retirar lá", apontou.