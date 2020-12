O alegado insulto racista de Juan Pablo Ramírez, médio do Bahia, a Gerson, do Flamengo, instalou a polémica no futebol brasileiro e o Globoesporte divulgou um vídeo dos momentos de tensão vividos no relvado do Maracanã. Mano Menezes, técnico do Bahia, surge numa acesa troca de palavras com o jogador do Mengão, que responde à denúncia de conduta racista da seguinte forma: "Agora virou malandragem..."