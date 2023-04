FC Porto testou expressões nortenhas com Toni Martínez e o resultado é imperdível: ora veja

Dragões quiseram saber se o avançado espanhol já estava familiarizado com algumas frases típicas do norte. Jogador passou uma temporada no Famalicão, antes das três que está quase a completar no FC Porto [vídeo FC Porto]

Leia também FC Porto Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.