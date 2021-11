Espanha e França disputam, neste momento, a final do Campeonato da Europeu de hóquei em patins. Face ao polémico jogo entre as duas seleções na quinta jornada da fase de grupos, que deixou Portugal de fora da partida decisiva de hoje, alguns adeptos presentes no Multiusos de Paredes assobiaram os espanhóis enquanto o hino tocava. [vídeo Twitter WSEurope RinkHockey]