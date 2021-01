Confinamento não impediu apoio dos adeptos do FC Porto na saída da equipa do hotel Solverde, em São Félix da Marinha. Polícia cortou a estrada do acesso ao hotel, mas os adeptos juntaram-se junto ao primeiro cruzamento

Cerca de uma centena de adeptos do FC Porto, munidos com os habituais adereços e de máscara, marcaram presença na saída do autocarro do FC Porto do hotel.

A romaria, apesar do confinamento, fez com que alguns vendedores ambulantes aproveitassem para tentar vender gorros com o nome do clube "Dois euros! É para o frio!", promovia.