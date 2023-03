Peter Lim, acionista maioritário do Valência, está a ser muito contestado pelos adeptos. A equipa che está no 18.º lugar da LaLiga, em perigo de descer de divisão, e os protestos sucedem-se. Num dos mais originais, um grupo de adeptos utilizou um outdoor na cidade: no painel gigante de publicidade a uma empresa de rejuvenescimento capilar, da qual Cristiano Ronaldo é sócio, lia-se "recupera o teu cabelo"; agora, lê-se "recupera o teu clube" e "Lim out [fora]".