A claque "Mancha Alviverde", do Palmeiras, criou um cântico para o treinador português Abel Ferreira e estreou-o no jogo de domingo frente ao Ituano, e que o Verdão venceu por 1-0 e se apurou para a final do campeonato paulista. "Cabeça fria, coração quente. Abel Ferreira é palmeirense como a gente", cantam os adeptos do "porco".