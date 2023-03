Os adeptos do Inter queixaram-se esta terça-feira de não conseguirem entrar no Estádio do Dragão, onde o clube italiano defronta o FC Porto na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Recorde-se que os "dragões" haviam avisado, na segunda-feira, que os adeptos do Inter só poderiam entrar caso tivessem em sua posse um bilhete para a zona do clube visitante. [Vídeo via Twitter]

