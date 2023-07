Na apresentação de Lionel Messi como jogador do Inter Miami esteve até uma cabra. A ideia foi de um (ou vários) adepto do clube norte-americano, que decidiam levar o animal para as imediações do estádio. E porquê uma cabra? Cabra, em inglês, diz-se "goat", que é também um acrónimo para "Greatest Of All Time", que, por sua vez, significa "Melhor de Todos os Tempos" em português.