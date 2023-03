O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, venceu esta quinta-feira por 1-0 na receção ao Sevilha, resultado insuficiente para impedir a eliminação nos oitavos de final da Liga Europa. Aos 55 minutos, adeptos da casa atiraram isqueiros para o relvado, atingindo Dmitrovic, guarda-redes do Sevilha. Os jogadores do Fenerbahçe foram obrigados a intervir, pedindo calma aos fãs [vídeo -Twitter/Movistar Plus+].

Leia também 20:00 DIRETO | Arsenal-Sporting O Arsenal recebe o Sporting na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Em Lisboa, empate a dois golos