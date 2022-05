A cerca de duas horas para a receção do FC Porto ao Estoril, que ficará marcado pela entrega do troféu de campeão nacional aos "dragões" e consecutiva ida da comitiva portista aos Aliados, já eram muitos os adeptos nas imediações do Estádio do Dragão. Alguns deles aproveitaram para experimentar o autocarro que levará a equipa aos Paços do Concelho. Ora veja.

