Adeptos do FC Porto entraram na quadra para festejar triunfo do FC Porto na Suíça

O FC Porto apurou-se esta quarta-feira, pela primeira vez, para a segunda fase Taça da Europa de basquetebol, com suado triunfo, por 76-75, após prolongamento, na Suíça ante o Friburgo.

Com o êxito na quinta jornada do Grupo C, os dragões, apoiados por centenas de adeptos, celebraram efusivamente no final de um jogo em que desperdiçaram a possibilidade de vencer no tempo regulamentar e que no tempo extra salvaram o que parecia perdido a pouco mais de um minuto do término.

O FC Porto foi mais forte na primeira parte, cedo conquistando uma vantagem de seis pontos (6-12), que foi gerindo (14-17, no fim do período inicial) e que teve como auge os 12 pontos, aos 25-37, a cerca dois minutos do intervalo.

Quando podiam ter aumentado a vantagem frente a um adversário algo desnorteado, os dragões, até então fortes na defesa, cometeram uma série de erros que alimentaram a reação dos suíços, que iniciaram o terceiro período com apenas oito de desvantagem (29-37), começando uma reação que os colocaria na frente.

Os portuenses pareceram desligar-se do jogo - permitiram três triplos consecutivos ao adversário, que antes ainda não tinha convertido nenhum - e o Friburgo passaria para a frente aos 47-46, com um novo triplo a cerca de três minutos do epílogo do terceiro parcial, que terminaria com 54-52 para os anfitriões, que se superiorizaram (25-15) nesta fase do encontro.

Com um parcial de 10-2, os pupilos de Fernando Sá recuperam a liderança que era de seis pontos (56-62), que conservavam a três minutos do fim (60-66), antes de permitirem a reação, através do jogo exterior, que resultou no empate 70-70 a 14 segundos do fim, em lance confuso, e desperdiçando posteriormente o derradeiro ataque, levando o desafio para o tempo extra.

No prolongamento, o desafio parecia perdido, mas quatro lançamentos livres falhados pelo rival ajudaram ao êxito pela margem mínima, 76-75.

Na próxima semana, nos Países Baixos, em casa dos também já apurados Den Bosh, os portistas procuram o primeiro lugar do grupo.

