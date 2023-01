Ao minuto 7 do jogo em casa do Al-Khaleej, os adeptos do Al-Nassr cantaram por Cristiano Ronaldo e intercalaram com gritos de "Siiim". Nas bancadas viu-se també uma bandeira portuguesa. O novo clube de CR7, refira-se, venceu por 1-0, com um golo de Aboubakar e subiu, à condição, à liderança do campeonato da Arábia Saudita.