Cristiano Ronaldo realizou esta quinta-feira o segundo jogo oficial com a camisola do Al Nassr, nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita. Adeptos do Al Ittihad, equipa treinada por Nuno Espírito Santos, provocaram o português antes e ao longo do encontro gritando pelo nome de Messi.

Leia também Cristiano Ronaldo O golo que colocou Ronaldo e companhia a perder na Supertaça saudita O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, está a defrontar o Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, em jogo das meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita. Aos 15 minutos, Romarinho abriu o marcador a favor da equipa do técnico português.