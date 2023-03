A Roma, treinada por José Mourinho, está a visitar a Real Sociedad, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Antes da partida, adeptos de ambas as equipas envolveram-se em cenas de violência, obrigando à intervenção das forças policiais espanholas. Vários adeptos foram detidos, existindo para já relatos de um ferido ligeiro do lado romano [vídeo - Twitter/Casual Ultra Official]

Leia também Benfica "Não devemos subestimar o Benfica, não quereria jogar contra eles neste momento" Lothar Matthaus, antigo campeão de mundo pela Alemanha, ex-Bayern e selecionador alemão, não quer os bávaros na Champions contra Benfica nem Nápoles. Considera que o Inter teve "sorte" contra o FC Porto