No final do FC Porto-Lázio, que os dragões venceram por 2-1, Sérgio Conceição voltou-se para a zona da bancada onde estavam os adeptos italianos e agradeceu o apoio. Os tiffosi bateram palmas e entoaram o nome do treinador, que enquanto futebolista vestiu as cores do clube romano. [vídeo Twitter Gabriele Rogani]