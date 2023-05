Um adepto do Sporting Cristal, do Peru, entrou em campo na partida da Taça Libertadores contra o The Strongest, ao minuto 20', e correu quase todo o campo até o conseguirem apanhar. Segundo rezam as crónicas, foi o momento mais emocionante do jogo até essa altura.

