Aconteceu no Peru. Um adepto entrou no relvado, durante o Germoplasma-Sporting FOCA (terceira jornada da Liga distrital de Chanchamayo), com a intenção de atacar o árbitro com um facão. O homem acusa o juiz de "más decisões de arbitragem". Ora veja. [Vídeo via TVPerú Noticias]

