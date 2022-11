Um adepto da Roma imitou, de forma temporária, a mais recente tatuagem de José Mourinho no braço direito, com a imagem dos três troféus europeus conquistados pelo "Special One": Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. A Roma foi quem se encarregou de o tatuar.

Leia também Internacional Garantem em Espanha: Simeone sem renovação e um nome já apontado ao lugar Colchoneros ainda podem conquistar dobradinha, mas, mesmo nessa situação, contrato do argentino, válido até 2024, não será prolongado. Por outro lado, há quem garanta que o treinador pode ser outro após o Mundial do Catar.